Експерт: на вибори в Україні не впливатимуть ні США, ні Росія, ні ЄС

Нинішня президентська кампанія буде першою в історії України, в якій не відіграватиме роль зовнішній фактор, - ні США, ні Росія, ні ЄС не будуть суттєво впливати на виборчий процес.

Про це заявив політолог, директор Київського інституту проблем управління імені Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО сьогодні у Львові на прес-конференції на тему «Україна напередодні старту виборчої кампанії».

Як повідомили УНІАН в Інституті Горшеніна, зокрема, експерт зазначив, що «нинішня кампанія матиме кілька особливостей. По-перше, це буде бліц-кампанія, яка триватиме лише три місяці. Сьогодні більшість з кандидатів ще не мають ані концепції ведення кампанії, ані розгорнутих штабів, ані розуміння, де взяти фінанси на вибори. По-друге, це буде перша в історії України кампанія, в якій не відіграватиме роль зовнішній фактор: ні США, ні Росія, ні ЄС не будуть суттєво впливати на виборчий процес. По-третє, в ході кампанії не будуть активно задіяні ресурси українських олігархів – більшість кандидатів шукають фінанси у представників другого ешелону українських фінансистів. Сьогодні олігархи не підтримують жодного із політиків першого рівня».

Як зазначив К. БОНДАРЕНКО, сьогодні реальний вибір існує між двома кандидатами – Віктором ЯНУКОВИЧЕМ та Юлією ТИМОШЕНКО. В.ЯНУКОВИЧ – яскравий репрезентант Сходу України і східної концепції розвитку, яка передбачає опору на експортний та промисловий потенціал країни, а також на електоральне середовище, базоване переважно на російській мові і російській культурі. Ю.ТИМОШЕНКО базується переважно на західно–центральноукраїнській концепції розвитку, з акцентом на євроінтеграційних процесах (переважно – контакти з Францією і Німеччиною). На фоні послаблення інтересу до України з боку США, проамериканські сили в Україні можуть записати собі програш, яким скористалася Ю.ТИМОШЕНКО.

Решта політиків, на думку експерта, можуть бути або претендентами на інші державні посади (наприклад, реальна перспектива для Арсенія ЯЦЕНЮКА – прем’єрство за Президента В.ЯНУКОВИЧА, для Сергія ТИГІПКА – лідерство на політичному Сході України тощо), або технічними кандидатами, або просто людьми з нездоровими амбіціями.