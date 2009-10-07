Тимошенко натякає, що голова Рахункової палати продав душу за хабарі

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що висновки Рахункової палати України (РПУ) про нецільове використання коштів Стабілізаційного фонду були зроблені і обнародувані головою СПУ Валентином СИМОНЕНКОМ на політичне замовлення Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні в коментарі журналістам.

«Мені просто боляче на це дивитися, тому що політична конкуренція теж має бути все ж таки близька до порядності... Я з повагою ставилася до пана СИМОНЕНКА – голови Рахункової палати, і мені дуже шкода, що він так низько впав. Мені просто шкода, коли людина втрачає свою душу за хабарі», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні за засіданні Верховної Ради голова Рахункової палати заявив, що кризові процеси в Україні посилюються. В.СИМОНЕНКО повідомив, що за підсумками 9 місяців цього року «видно загрозливі тенденції зниження надходжень до Державного бюджету, порівняно з 2008 роком». За його словами, якщо за результатами 8 місяців такі надходження знизилися на 14 млрд., то вже за 9 місяців – «це вже майже 23 млрд. грн».

Голова Рахункової палати зазначив, що за 9 місяців до Держбюджету надійшло 146 млрд. грн., що становить 61% від річного плану. За його словами, витрати Державного бюджету також не виконуються. Він сказав, що, зокрема, близько 80% бюджетних програм соціального характеру не виконано за підсумками 8 місяців.

В.СИМОНЕНКО також зазначив, що державний борг зростає посиленими темпами, і за підсумками року він може збільшитися в два рази.

Також голова Рахункової палати констатував серйозні проблеми в Пенсійному фонді. За його словами, виплати пенсій здійснюються за рахунок «Державного бюджету в збиток соціальних програм, тобто це гроші, взяті у борг». «Можливість подальшого кредитування Пенсійного фонду за рахунок держбюджету до листопада цього року буде повністю вичерпано», - заявив В.СИМОНЕНКО. За його словами, потрібно вживати дуже термінових заходів.

Голова Рахункової палати також зазначив, що до Стабілізаційного фонду бюджету за 9 місяців надійшло 2,3 млрд. грн., а подальше «його наповнення більш ніж проблематично». За його словами, ці кошти розподіляються без парламенту, без узгодження з бюджетним комітетом ВР. Він стверджує, що йдеться про 8,9 млрд. грн. (надходжень до Стабілізаційного фонду і в 2008 році – УНІАН). В.СИМОНЕНКО сказав, що майже 3 млрд. грн. з цього фонду спрямовано на заробітну плату, що «практично є нецільовим використанням бюджетних коштів».

Голова Рахункової палати зазначив, що в країні відбувається «втрата управління соціально-економічними процесами», а також здійснюється «порочна кадрова політика».

«Світовий пік кризи, начебто, пройшов, але у нас, шановні колеги, судячи з реальної обстановки, все тільки починається», - заявив В.СИМОНЕНКО, звертаючись до народних депутатів. При цьому він сказав: «Вона – криза - працює».