Кендзьор думає, що Тимошенко ближча до есдеків, ніж до націонал-демократів

Народний депутат України Ярослав КЕНДЗЬОР (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”) застерігає від створення “політичного міфу”, що єдиним кандидатом на пост Президента України від національно-демократичних сил є прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Про це Я.КЕНДЗЬОР заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

“Сьогодні в Україні представники української псевдоеліти формують ці політичні міфи, вводячи в оману мільйони людей”, - сказав Я.КЕНДЗЬОР.

Він піддав критиці і висловив свою категоричну незгоду з позицією “лідерів регіональних еліт, представників інтелігенції та ділових кіл” Західної України, які учора звернулися до потенційних претендентів у кандидати на пост Президента України Віктора ЮЩЕНКА, Арсенія ЯЦЕНЮКА, Бориса ТАРАСЮКА, Юрія КОСТЕНКА, Олега ТЯГНИБОКА, Анатолія ГРИЦЕНКА із закликом відмовитися від свого балотування на користь єдиного кандидата від демократичних сил – Ю.ТИМОШЕНКО.

“Заявляючи, що єдиним кандидатом від національно-демократичних сил на президентських виборах може бути лише Ю.ТИМОШЕНКО, вони дурять людей. Я ніколи не погоджуся, що Юлія Володимирівна має якесь відношення до поняття “національної демократії”, - заявляє Я.КЕНДЗЬОР.

За його словами, ідейно-політичні погляди, а також практична діяльність Ю.ТИМОШЕНКО та її політичної сили не відповідають національно-демократичним критеріям.

“Вона є представниця лівої, скоріше соціал-демократичної ідеї, але не національно-демократичної. При всій повазі до прем’єра, вона може бути єдиним кандидатом від лівих сил”, - зауважив народний депутат.

Я,КЕНДЗЬОР також наголосив, єдиним кандидатом у Президенти від українських національно-демократичних сил може бути тільки чинний глава держави В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, учора більш як 200 лідерів регіональних еліт, представників інтелігенції та ділових кіл Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, Рівненської, Волинської, Чернівецької та Закарпатської областей звернулися до потенціальних претендентів у кандидати в президенти В.ЮЩЕНКА, А.ЯЦЕНЮКА, Б.ТАРАСЮКА, Ю.КОСТЕНКА, О.ТЯГНИБОКА, А.ГРИЦЕНКА із закликом відмовитися від свого балотування на користь єдиного кандидата від демократичних сил – Ю.ТИМОШЕНКО.