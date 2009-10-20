Ющенко «одним словом» пояснив, чому Тимошенко не змогла продати ОПЗ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що нинішній уряд не спроможний провести чесну приватизацію великих об’єктів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, відкриваючи засідання Консультативної ради з питань іноземних інвестицій в Україні.

«На жаль, проблеми, які є сьогодні – політична і те, що відбулося навколо приватизації Одеського припортового заводу, можна прокоментувати одним словом: ми сьогодні маємо уряд, який морально не може вирішити приватизацію такого роду об’єктів по закону і об’єктивно», - сказав В.ЮЩЕНКО.

За його словами, занадто великий політичний та приватний інтереси використовуються в такого роду проектах, тому за останні півтора року уряд не зміг провести жодної серйозної приватизації.