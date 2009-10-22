Рада ухвалила закон про організацію своєї діяльності

Верховна Рада України ухвалила Закон України “Про організацію і порядок діяльності Верховної Ради України”.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 366 народних депутатів з 431 зареєстрованого в сесійній залі.

Закон складається з 3 статей. Зокрема передбачено, що організація і порядок діяльності Верховної Ради України встановлюються Конституцією України, законами України про статус народних депутатів України, про комітети Верховної Ради України, про тимчасові спеціальні і тимчасові слідчі комісії Верховної Ради України, іншими законами України та Регламентом Верховної Ради України. Порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України. Верховна Рада України відповідно до Конституції України приймає Регламент Верховної Ради України - спеціальний акт, яким встановлюються парламентські правила та процедури здійснення Верховною Радою України конституційних повноважень на виконання відповідно законодавчої, установчої, контрольної чи іншої функції. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.