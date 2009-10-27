Кравчук зрозумів, у якості кого та навіщо Ющенко іде на вибори
Екс-президент напустився на чинного
Колишній президент України Леонід КРАВЧУК вважає, що чинний глава держави Віктор ЮЩЕНКО йде на президентські вибори як технічний кандидат лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА.
Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі Л.КРАВЧУКА, він сказав сьогодні на брифінгу.
“Завдання ЮЩЕНКА у президентській кампанії 2009 – це чорнити Юлію ТИМОШЕНКО”. – сказав Л.КРАВЧУК.
Він зазначив, що В.ЮЩЕНКО “розпочав свою передвиборчу кампанію „дивно”: будучи чинним президентом, заходився звинувачувати в недоліках всіх і кожного навколо, забуваючи про власну відповідальність”.
“Я дивлюся на його риторику, і те, як він стартував в кампанії, і хочу сказати, що ЮЩЕНКО, як це не сумно, перетворився в помічника ЯНУКОВИЧА, фактично він перетворився в технічного кандидата. Як я собі бачу з його діяльності – його завдання є чорнити Юлію ТИМОШЕНКО щоденно, і таким чином не давати їй перемогти”, - вважає Л.КРАВЧУК.
Він наголосив, що зібрав прес-конференцію, “аби захистити конституційну посаду Президента – адже завдяки діям і промовам ЮЩЕНКА статус Президента знижується до нуля”. “Він не принижує когось – він принижує посаду, статус Президента – мені прикро, що за мовою і культурою він перетворився на технічного кандидата ЯНУКОВИЧА – він думає і діє так само”, - сказав Л.КРАВЧУК і додав: „Я бачу, що створюється справжній фронт технічних кандидатів боротьби проти ТИМОШЕНКО”.