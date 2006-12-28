Ющенко накладе вето на закон про Кабмін

Президент України Віктор ЮЩЕНКО дав доручення своєму Секретаріату підготувати вето на закон про Кабінет міністрів України, ухвалений парламентом 21 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив перший заступник глави Секретаріату Президента Арсеній ЯЦЕНЮК.

Він підкреслив, що ухвалюючи цей закон, Верховна Рада не врахувала жодної з 86 внесених поправок Президента. "Примітивне переписування тих чи інших норм вже чинної Конституції і більше того - урізання чи додавання тих чи інших повноважень, які не притаманні органу виконавчої влади, - не є адекватним підходом до цього закону", - заявив А.ЯЦЕНЮК.

"В тій формі, в якій цей закон проголосований, він Президентом України не буде підписаний, і Президент вже дав відповідне доручення щодо підготовки вето на даний законопроект", - заявив А.ЯЦЕНЮК.

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада ВР прийняла у першому читанні урядовий законопроект про Кабмін, при цьому за президентський варіант парламент не голосував.

21 грудня Верховна Рада України ухвалила Закон «Про Кабінет Міністрів України». «За» проголосували 247 народних депутатів із 325, зареєстрованих у сесійній залі. Цей закон визначає організацію, повноваження і порядок діяльності уряду.