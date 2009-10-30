Ющенко просить ГПУ розібратися з рекапіталізацією російського банку

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив Генеральній прокуратурі впродовж доби дати оцінку направленню 37 млн. грн. на рекапіталізацію російської банкової установи замість «Ощадбанку» та «Укрексімбанку».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні під час зустрічі з підприємцями.

«37 млн. грн., які передбачались для «Ощадбанку» та “Укрексімбанку” для рекапіталізації, направлені на рекапіталізацію структури Російської Федерації», - сказав В.ЮЩЕНКО, зауваживши, що в будь-якій іншій країні це «була б бомба (інформаційна – УНІАН), яка розірвалась, і до вечора була б проведена зворотна проводка коштів».

В.ЮЩЕНКО звернувся до Генпрокуратури з вимогою впродовж доби дати оцінку цьому факту.

Також В.ЮЩЕНКО висловив здивування, чому Генеральна прокуратура не реагує на факти стягнення податку на додану вартість наперед, а також на факти невідшкодування ПДВ.

«Де Генеральна прокуратура, де генеральний прокурор? Де суцільні перевірки? Чому не працює закон? Тому що ручна Генпрокуратура, бо вона залежить від однієї партії, яка поставила генпрокурора і може зняти або не зняти. Якщо прокурор буде закривати очі на закон, він буде вічний при цій моделі політичної влади, і ті депутати, які забирають у вас гроші, будуть недоторканними, бо в них є свій прокурор», - сказав Президент.