При МЗС створено оперативний штаб

Міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони у зв’язку з загостренням епідемічної ситуації у західних областях країни видав наказ про створення цілодобового оперативного штабу при МЗС.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, завдання штабу полягає “у вирішенні невідкладних завдань, пов’язаних з наданням Україні гуманітарної допомоги для ліквідації епідемії, налагодженням дієвого механізму співпраці та обміну інформацією щодо епідемічної ситуації з органами державної влади України та міжнародними організаціями, залученням досвіду зарубіжних країн у боротьбі з пандемією”.

Міністр закордонних справ призначив керівником штабу свого заступника Олександра КУПЧИШИНА.

На підставі положень відповідних двосторонніх документів МЗС України звернулося з проханням про надання надзвичайної гуманітарної допомоги до керівних органів ЄС і НАТО. З їхнього боку було висловлене повне розуміння ситуації, що склалася в Україні, і дані запевнення в наданні допомоги згідно із запитом української сторони. “У даний момент МОЗ України готує список необхідних ліків, медпрепаратів та обладнання”, – йдеться у повідомленні.

Цього ж дня МЗС звернулося із запитом щодо консультування і надання допомоги до урядів країн, які вже мають досвід боротьби із епідеміями грипу та атипової вірусної пневмонії. МЗС Китаю і Республіки Сінгапур повідомили, що нададуть відповідним органам інструкції стосовно започаткування співпраці з МОЗ України щодо зупинення розповсюдження інфекції на інші регіони. Українська сторона зацікавлена в отриманні досвіду застосування санітарно-епідеміологічних і карантинних процедур, які вже пройшли апробацію у згаданих країнах, інформує МЗС.

Також, за даними прес-служби, у штаб-квартирі ВООЗ у Женеві опрацьовується питання направлення в Україну місії цієї міжнародної організації для оцінки нагальної потреби у невідкладній допомозі, щоб призупинити поширення і приглушити захворювання, надати допомогу інфікованим.

Телефони штабу: (044)238-16-57, (044)238-15-88, факси: (044)253-94-93 і (044)253-11-24. Адреса електронної пошти: cons_vor@mfa.gov.ua.