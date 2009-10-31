ЦВК сьогодні вирішить чи реєструвати Тимошенко кандидатом

Центральна виборча комісія завтра на засіданні розгляне питання щодо реєстрації прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО кандидатом на пост Президента України та її уповноваженого представника у ЦВК.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ЦВК.

Засідання розпочнеться об 11.00.

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня представник Ю.ТИМОШЕНКО подав до ЦВК документи на реєстрацію кандидатом у президенти.