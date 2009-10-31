ЦВК сьогодні вирішить чи реєструвати Тимошенко кандидатом
07:53, 31 жовтня 2009Політика
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Засідання розпочнеться об 11.00
Центральна виборча комісія завтра на засіданні розгляне питання щодо реєстрації прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО кандидатом на пост Президента України та її уповноваженого представника у ЦВК.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ЦВК.
Засідання розпочнеться об 11.00.
Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня представник Ю.ТИМОШЕНКО подав до ЦВК документи на реєстрацію кандидатом у президенти.
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