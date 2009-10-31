Тимошенко приміряла "погони" Верховного головнокомандуючого
І знову про відміну призову...
Кандидат у президенти України, глава уряду Юлія ТИМОШЕНКО не відмовилася від ідеї створення в Україні контрактної армії.
Про це йдеться у оприлюдненої на офіційному сайті Ю.ТИМОШЕНКО її передвиборчої програми "Україна переможе. Україна - це ти!".
"Як Верховний головнокомандувач я сприятиму підвищенню авторитету військової служби та поваги до людей у погонах. Ми виділимо достатні матеріально-технічні і фінансові ресурси для зміцнення боєздатності армії, соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей. Армія стане професійною, сформованою на контрактних засадах, строковий призов в армію буде скасовано", - йдеться у програмі.
На її думку, сучасна професійна армія є гарантом незалежності України.
Як повідомляв УНІАН, відповідно до державної програми, перехід Збройних сил України на повне комплектування військовослужбовцями служби за контрактом повинен відбутися з 1 січня 2010 року.