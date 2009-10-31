У Інтернеті з'явився виборчий сайт Ющенка

З сьогоднішнього дня почав працювати офіційний веб-сайт кандидата у президенти Віктора ЮЩЕНКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі політичної партії "Народний Союз Наша Україна", адреса сайту - http://www.nashvybir.com.ua.

На сайті можете ознайомитись із інформацією стосовно виборчої кампанії В.ЮЩЕНКА.

Водночас виборчої програми кандидата у президенти Віктора Ющенка на сайті наразі немає. У відповідному розділі повідомляється, що “програму «Вільна, справедлива, сильна Україна!» буде опубліковано на сайті після презентації”. Презентація виборчої програми чинного голови держави мала відбутися 1 листопада на Софійський площі у Києві, але захід було скасовано через “входження України в серйозний епідемічний режим». Також на сайті міститься заклик “утриматися від участі в масових заходах, а у випадку появи будь-яких симптомів хвороби - звертатись до лікарів”.