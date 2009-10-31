Ющенко проситиме допомоги у Польщі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО на прохання мера Львова доручив Міністерству охорони здоров’я та губернаторам областей, які не знаходяться під режимом карантину, організувати надання Львову допомоги, зокрема направити екіпажі швидкої медичної допомоги.

Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента, В.ЮЩЕНКО за підсумками наради щодо стану захворюваності на грип та ГРВІ, що відбулася у Львові, дав низку доручень із метою посилення боротьби з епідемією грипу в Україні, зокрема в дев’яти областях, де оголошено карантин.

Президент доручив встановити єдиний режим звітності про захворюваність, при цьому дані мають узгоджувати Міністерство охорони здоров’я та головний державний санітарний лікар України.

Також В.ЮЩЕНКО доручив головам адміністрацій найбільш постраждалих від епідемії областей знайти компромісне рішення щодо роботи ринків, які мають тимчасово припинити роботу або торгувати лише продовольчими товарами.

Глава держави зазначив, що доручить Кабінету міністрів змінити принцип оплати праці медпрацівників, мобілізованих в області, де введено карантин.

За словами В.ЮЩЕНКА, він має намір провести телефонну розмову з керівництвом Польщі щодо надання Україні допомоги для подолання епідемії.

Президент повідомив, що у Міністерстві закордонних справ учора організовано штаб, який координує питання отримання гуманітарної допомоги від інших країн.

Говорячи про ситуацію із забезпеченням лікарськими засобами, Президент констатував: «Якщо в державі не буде прийнято ринковий механізм регулювання цін на ліки, ми ніколи не матимемо їх достатньо. Ми будемо тільки підживлювати тіньові процеси, що приведуть до баснословної ціни на препарати, ціна на які могла бути в рази меншою». В.ЮЩЕНКО закликав медичну спільноту зайняти більш активну позицію в цьому питанні, яким зловживають політики.

Президент також доручив Міністерству охорони здоров’я заявити категоричну позицію щодо недобросовісної реклами ліків від грипу.

В.ЮЩЕНКО також висловився з питання вакцинації від грипу. «Сьогодні нам треба зробити все для того, щоб зреагувати на зауваження, що графік щеплень серйозно зірваний. Повірте, іншої відповіді немає, ніж підняти культуру, провести повний графік щеплень, який рекомендує сьогодні МОЗ. Я говорю і в цілому, і по тій ситуації, яку ми розглядаємо», - сказав Президент, наголосивши, що єдина сторона, яка має професійну позицію в цьому питанні - це Міністерство охорони здоров’я.

*** За останніми даними, в Україні кількість тих, хто захворів на грип і гострі респіраторні вірусні захворювання, становить 154214 осіб. Госпіталізовано 4649 осіб. Кількість померлих від ГРВІ і грипу становить 48 осіб.