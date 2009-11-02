Експерт думає, що Ющенко дражнить Росію в інтересах своєї виборчої кампанії

Вимога Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Кабінету міністрів України вжити невідкладних заходів щодо внесення змін у газові контракти з Російською Федерацією пояснюється інтересами його виборчої кампанії. Про це в коментарі УНІАН заявив політтехнолог Тарас БЕРЕЗОВЕЦЬ.

«Аналіз останніх розпоряджень Президента вказує на те, що логікою його дій керує статус кандидата в президенти. Слідом за підписанням популістського закону про підвищення соцстандартів, який вже встиг розкритикувати навіть голова МВФ Домінік СТРОСС-КАН, В.ЮЩЕНКО знову вдався до перевіреної тактики: він вважає ніби все, що шкодить уряду, йде на користь йому самому», наголосив експерт.

Т.БЕРЕЗОВЕЦЬ вказує на те, що метою перегляду газових домовленостей є викликати прогнозовану різку реакцію російського керівництва. «Будь-яке загострення відносин з Росією буде негативно сприйняте патріотично налаштованими виборцями. В.ЮЩЕНКО вважає, що агресивна позиція Москви стосовно України додасть йому голосів», - вважає політтехнолог.

Т.БЕРЕЗОВЕЦЬ також припускає, що другою метою ініціативи Президента є спровокувати Росію на перегляд газових домовленостей від 19 січня цього року. При цьому провину за погіршення умов газового контракту або навіть припинення постачання палива, як це було рік тому, В.ЮЩЕНКО неодмінно перекладе на прем`єр-міністра, заявляє Т.БЕРЕЗОВЕЦЬ.

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА повідомила, що Президент України В.ЮЩЕНКО вимагає від Кабінету міністрів вжити невідкладних заходів щодо офіційного внесення змін у газові контракти з Російською Федерацією від 19 січня цього року.

Вона зауважила, що досвід виконання контрактів, укладених 19 січня, довів їх безперспективність для обох сторін. З метою унеможливлення подальшої політизації та штучних загострень відносин у газовій сфері ці угоди необхідно переглянути.

І.ВАННИКОВА уточнила, що Президент вважає за необхідне визначити оптимальні обсяги закупівлі російського природного газу на 2010 рік з урахуванням реального стану економіки; встановити взаємоприйнятні формули розрахунків ціни на газ для України і транзитної ставки з урахуванням домовленостей, досягнутих на рівні президентів обох держав 12 лютого 2008 року. Крім того, на думку глави держави, необхідно врегулювати питання симетрії зобов’язань, ризиків і штрафних санкцій з урахуванням практики міжнародного співробітництва в газовій сфері, а також ключової ролі української ГТС в євразійській системі газопроводів.

Довідка УНІАН. 19 січня ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали нові довгострокові розподільні контракти на транзит російського газу до Європи через Україну і поставки газу українським споживачам. Контракти не передбачають посередників між компаніями. Термін дії контрактів - з 2009 до 2019 року включно.

Контракт на транзит передбачає збереження в 2009 році пільгової транзитної ставки 1,7 дол. за транспортування 1000 куб. м на 100 км. З 1 січня 2010 року ставка транзиту стане ринковою, і розраховуватиметься за загальноприйнятою європейською формулою.

Відповідно до контракту на поставки газу до України, ціна на газ розрахована за європейською формулою ціни із знижувальним коефіцієнтом 0,8 базова ціна - 450 дол. за 1000 куб. м). Ціна змінюється за формулою щокварталу.

З 1 січня 2010 року «Газпром» продаватиме газ Україні за ринковою європейською ціною без знижок.

1 вересня ц. р. прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що досягла домовленості з російською стороною про те, що «Нафтогаз» оплачуватиме тільки фактично спожитий об`єм газу. Зокрема, на 2010 рік прогнозується імпорт 27 млрд. куб. м газу.

2 вересня НАК «Нафтогаз України» заявив, що прогнозує в 2010 році збільшення ставки на транзит російського газу на рівні 57-60% існуючого на сьогодні розміру ставки – 1,7 дол. За 1 тис. куб. м на 100 км. За прогнозами компанії, в 2010 році ставка на транзит російського газу становитиме 2,67-2,72 дол. За 1 тис. куб. м на 100 км.

В середині жовтня НАК «Нафтогаз України» надіслав ВАТ «Газпром» свої пропозиції з корекції окремих положень газових угод.