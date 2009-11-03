Міліція вивчає інформацію про можливу корупцію в мерії Дніпропетровська

Міліція вивчає дані публікації дніпропетровської газети "Антимафия" про можливі корупційні дії і зловживання з виділенням земельних ділянок рядом високопоставлених чиновників мерії Дніпропетровська і депутатів міської ради.

Про це УНІАН повідомили в Центрі громадських зв`язків ГУМВС України в Дніпропетровській області.

"Так, ми знаємо про таку публікацію. Про неї доповіли начальнику УВС області, її вивчають у міністерстві", - сказали в ЦГЗ, додавши, що для остаточного прийняття якогось рішення буде потрібно час. "Там дуже багато інформації, щоб відразу прийняти якесь рішення", - підкреслили в дніпропетровській міліції.

У свою чергу, в Міністерстві внутрішніх справ України підтвердили цю інформацію, зазначивши, що викладені в публікації матеріали справді знаходяться в міністерстві на вивченні в одного із заступників міністра.

У той же час, у прокуратурі Дніпропетровської області відповіли, що ніяких матеріалів ні від кого з цього приводу не одержували, з публікацією не знайомі, але пообіцяли, що вживуть відповідні заходи реагування у разі отримання звернення.

Разом з тим, у Генеральній прокуратурі України поки що не дали остаточної відповіді щодо можливого реагування на викладену в газеті інформацію, проте пояснили, що «навіть якщо її перевірка стояла б на контролі у генерального прокурора, розбиратися мають на місці», тобто місцеві органи прокуратури.

На сьогодні УНІАН чекає відповіді від Генпрокуратури.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня в Дніпропетровську була розповсюджена газета «Антимафия», що містить інформацію про нібито злочинні схеми, в яких замішані перші особи міста, керівники більшості міськради і високопоставлені міські чиновники.

Автори видання, зокрема, заявляють, що представники міської влади є безпосередніми учасниками схем з незаконного розподілу земель, що знаходяться в міській власності. При цьому йдеться про 900 га незаконно виділеної землі в місті. У матеріалах вказані тіньові схеми розподілу коштів, зв`язки між корупціонерами.