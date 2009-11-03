Балога: борт з ліками мають зустрічати вантажники, а не прем'єр

Лідер партії “Єдиний Центр” Віктор БАЛОГА заявляє, що інформування населення про епідемію грипу стало епідемією дезінформації та обману.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, В.БАЛОГА зазначив, що просте зіставлення заяв прем’єр-міністра, першого віце-прем`єра, міністра охорони здоров’я та його заступників, головного державного санітарного лікаря та інших державних чиновників про причини і масштаби пандемії в Україні створює цілковиту інформаційну какофонію.

“Замість повної та однозначної картини того, що насправді відбувається із захворюваністю на грип та вірусні інфекції, налякані люди чують і переповідають один одному розрізнені та суперечливі цифри, висновки і рекомендації. По суті, інформування населення про епідемію стало епідемією дезінформації та обману, у тому числі свідомого”, – сказав він.

«Те, як урядовці і чиновники розказують про розвиток захворюваності, нагадує гру на розбитому, розладнаному піаніно. Щодня ми чуємо різні цифри уражених і померлих. Люди достеменно не знають, чи летальні випадки є наслідком дії вірусу «каліфорнійського» грипу чи спричинені іншими хворобами. Зрештою, невідомо, чи в Україні вже почалася епідемія A/H1N1, як це стверджує міністр В.КНЯЗЕВИЧ, чи ні, про що заявляє його колега, головний державний санітарний лікар О.БІЛОВОЛ. Донині люди губляться у виборі засобів профілактики та лікування недуги», – заявив В.БАЛОГА.

Лідер “Єдиного Центру” наголосив, що такий інформаційний розлад викликає подальшу паніку населення, створює поживне середовище для нових неймовірних чуток, адже люди не можуть реально оцінити ступінь наявної загрози та зрозуміти, які є дієві способи уберегтися від грипу та ГРВІ.

«Уряд створив спеціальну протиепідеміологічну комісію. Напевно, саме вона мала б стати джерелом повної і компетентної інформації про перебіг епідемії, пропозицій для запобігання її розвитку, профілактики та лікування. З інформування населення треба вилучити всі піарні чи політичні компоненти – зрештою, борт із ліками мали б зустрічати вантажники, а не керівники держави. Життя та здоров’я українців не може бути предметом будь-яких спекуляцій”, - підкреслив В.БАЛОГА.