Глава МЗС Грузії відмовився від російського паспорта

Міністр закордонних справ Грузії Грігол ВАШАДЗЕ сьогодні, 4 листопада, заявив, що добровільно відмовляється від російського громадянства.

"Я вже відправив Президенту Росії своє прохання про вихід з російського громадянства і приклав до нього свій російський паспорт", - заявив чиновник перед засіданням грузинського уряду, передає Лента.ру.

Г.ВАШАДЗЕ зазначив, що "хоче полегшити завдання" російській стороні, оскільки Конституція РФ не передбачає процедури позбавлення громадянства.

Днем раніше депутат Держдуми від "Справедливої Росії" Семен БАГДАСАРОВ зажадав від компетентних органів відібрати у Г.ВАШАДЗЕ російський паспорт.

Депутат обурився тією обставиною, що грузинський міністр, який є найближчим соратником Михайла СААКАШВІЛІ, "роз`їжджає нашою країною з російським паспортом".

Проте колеги С.БАГДАСАРОВА по Держдумі не підтримали цю пропозицію, визнавши недоцільним "рубати з плеча, ще більше збільшувати прірву між Росією і Грузією".

Г.ВАШАДЗЕ одержав паспорт громадянина РФ у 1991 році, а грузинським громадянином став у 2007 році.