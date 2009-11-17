Голова донецького штабу Януковича дав обітницю мовчання до кінця карантину?
14:55, 17 листопада 2009Політика
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Принаймні, зізнався, що це він
Виборчий штаб кандидата у президенти України Віктора ЯНУКОВИЧА в Донецьку очолив член Партії регіонів, мер міста Олександр ЛУК`ЯНЧЕНКО.
Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів, чи очолив він виборчий штаб В.ЯНУКОВИЧА у місті, О.ЛУК’ЯНЧЕНКО відповів ствердно.
Водночас про те, наскільки мер вже включився в цю роботу, він говорити не став.
«Ми з вами поговоримо з цього питання після закінчення карантину», - сказав О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.
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