У Яценюка заявляють, що Тимошенко не мала права забороняти мітинги

Довірена особа кандидата на пост Президента України Арсенія ЯЦЕНЮКА Олег КОНОПОЛЬСЬКИЙ звернувся до суду з позовом, у якому просить скасувати заборону Кабінету міністрів на проведення масових заходів у зв’язку із поширенням пандемічного грипу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі А.ЯЦЕНЮКА.

О.КОНОПОЛЬСЬКИЙ просить Окружний адміністративний суд Києва визнати незаконним та скасувати пункт перший постанови уряду №1152 від 30 жовтня 2009 року, яким Кабмін увів вищий рівень небезпеки поширення грипу типу А/Н1N1/Каліфорнія/04/09, заборонивши проведення всіх масових заходів. Як зазначено в позові, це рішення “є грубим порушенням прав громадян України на організацію, проведення та участь у мирних зібраннях”.

О.КОНОПОЛЬСЬКИЙ зазначає, що статтями 116 Конституції України та 21 закону “Про Кабінет міністрів України” встановлено перелік основних повноважень уряду, серед яких не визначено право на введення вищого рівня небезпеки інфекційної хвороби та право забороняти проведення всіх масових заходів.

Крім того, як зазначається в позові, обгрунтовуючи свої повноваження щодо прийняття цієї постанови, уряд посилається на закони “Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення” і “Про захист населення від інфекційних хвороб”. “Утім, цими законами не передбачено право Кабінету міністрів України вводити рівні небезпеки в країні та на цій підставі вводити заборону на проведення масових заходів”, - сказано у позові.

Довірена особа А.ЯЦЕНЮКА також зазначає, що стаття 39 Основного Закону закріплює право громадян збиратися мирно і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, й обмеження щодо реалізації цього права може бути встановлено тільки судом.

О.КОНОПОЛЬСЬКИЙ вважає, що пункт 1 постанови Кабінету міністрів №1152 прийнято поза межами повноважень, які передбачені Конституцією і законами України.

Він зазначив, що, як довірена особа кандидата на пост Президента України А.ЯЦЕНЮКА, надсилав до органів місцевого самоврядування повідомлення про проведення агітації в формі масових заходів та про проведення мирних зібрань громадян. Однак саме з посиланням на пункт 1 постанови Кабміну від 30 жовтня отримав численні відмови у проведенні таких заходів.

Враховуючи це, О.КОНОПОЛЬСЬКИЙ просить Окружний адміністративний суд Києва визнати незаконним та скасувати пункт 1 постанови Кабміну №1152 від 30 жовтня 2009 року.