Литвин переконався, що бюджет-2010 уряду не потрібний

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає проблематичним прийняття бюджету на 2010 рік до 1 січня, оскільки в цьому не зацікавлені уряд і Партія регіонів

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав на прес-конференції.

За його словами, парламент ухвалив «логічне рішення щодо відправлення проекту бюджету на 2010 рік на доопрацювання в Кабінет міністрів України».

Він додав, що в той же час дане рішення «не вписується в рамки Бюджетного кодексу».

В.ЛИТВИН наголосив, що необхідно доопрацювання бюджету, оскільки в проекті не були враховані норми закону про підвищення соціальних стандартів, а також проекту бюджет розроблявся на новому Бюджетному кодексі, який був ухвалений парламентом України, але заветований Президентом України.

Він нагадав, що ВР не змогла подолати вето Президента на даний закон.

В.ЛИТВИН висловив сподівання, що уряд все-таки виконуватиме закон про підвищення соціальних стандартів, бо в іншому випадку «в мене не залишиться нічого іншого, як звернутися до людей з пропозицією перестати сплачувати за житлово-комунальні послуги».

При цьому він додав, що люди мають право відповідати уряду взаємністю.

В.ЛИТВИН зазначив, що «судячи по настроях, зацікавленості у прийнятті бюджету немає».

За його словами, представники Партії регіонів переконані, що їхній кандидат переможе на президентських виборах, і тому їм не потрібен сьогодні бюджет.

За його словами, уряд також не зацікавлений у його прийнятті.

В.ЛИТВИН нагадав, що Кабміном було ухвалено постанову про організацію економічного життя в Україні без державного бюджету, і це свідчить про те, що «немає наміру серйозно займатися бюджетним процесом».

Він підкреслив, що в ситуації, коли на перше місце ставиться «політична доцільність і особисте сприйняття того, як мають вирішуватися бюджетні питання в Україні», ухвалення бюджету на 2010 рік є проблематичним.

В.ЛИТВИН наголосив, що в разі якщо бюджет не буде ухвалено у цьому році, то після виборів ухвалений бюджет буде «набагато гірший в соціальному плані», ніж пропонується сьогодні.

В.ЛИТВИН наголосив на необхідності створення робочої групи для роботи над проектом бюджету. За його словами, до цієї групи мають увійти представники уряду і народні депутати.