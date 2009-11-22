Янукович нагадує Тимошенко песика з анекдоту

Прем`єр Юлія Тимошенко переконана, що в Україні не може бути президентом лідер Партії регіонів Віктор Янукович.

Про це йдеться у її зверненні з нагоди Дня Свободи, повідомляє Українська правда з посиланням на прес-службу уряду.

Тимошенко наголосила, що Україна "вже не буде такою, якою була до Майдану".

"Янукович тоді так і не зрозумів, що він не просто програв президентські вибори, він саме тоді програв усі наступні, будь-які вибори. Бо в новій Україні, Україні "післямайданній" такого президента просто бути ніколи не може", - заявила прем`єр

"Хочу вас трохи повеселити. Днями колишній голова ЦВК, а нині – депутат від Партії регіонів Сергій Ківалов в одному з інтерв’ю сказав, що він упевнений в перемозі Януковича, бо "Віктор Федорович феноменально везуча людина", - зазначила вона.

"Треба справді мати дуже багату фантазію, щоб людину, яка двічі сиділа у тюрмі, яка двічі з переляку самостійно здала посаду прем’єра і один раз – президента, назвати везучою", - вважає Тимошенко.

"Мені це нагадало анекдот. Висить оголошення: Пропав песик. Особливі прикмети: одне око, шкутильгає на задню лапу, одне вухо надкушене, іншого – немає зовсім, на обличчі три шрами. Відгукується на кличку "Щасливчик", - йдеться у вітанні прем’єр-міністра.

Тимошенко підкреслила, що "з таким послужним списком як у Януковича в жодній країні в президенти не беруть".

"Не взяли в четвертому році. Не візьмуть і зараз, бо Україна не потерпить такого приниження. Хай ні в кого із нас не опускаються руки", - наголосила вона.

"Коли мене питають, чи вийшла б я на Майдан, якби таке повторилося знову, я, не думаючи, відповідаю: я була б там першою", - заявила прем’єр.

"І я також знаю, що всі ті люди, які сьогодні публічно каються в участі в Помаранчевій революції і кажуть, що "більше ніколи й ні за що", також були б там. Бо так велить серце. Бо надія та віра ніколи нікуди не зникають", - йдеться у вітанні.