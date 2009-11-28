Тимошенко закликає усіх запалити свічку скорботи за убієнними голодом

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО закликає усіх людей світу, незалежно від національності, від громадянства, у День пам’яті жертв Голодомору запалити свічку скорботи та пригадати пам’ять безневинно убієнних голодом.

Про це йдеться у зверненні прем`єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО з приводу вшанування жертв Голодомору.

“Кожного року наприкінці осені ми вшановуємо пам’ять мільйонів безневинно закатованих найстрашнішою смертю – голодом. Увесь український світ, по всій земній кулі, схиляє голову у скорботі, пригадуючи імена тих, у кого відібрала життя радянська система у 1932-33 роках. Це святий обов’язок кожної людини, яка має серце та душу”, - зазначається у зверненні.

Прем’єр-міністр підкреслила: “Голодомор 1932-33 років був справжнім геноцидом українського народу. Спрямований на те, щоб знищити волелюбний дух українців, поставити знесилений народ на коліна у покірному служінню тоталітарній системі. Розірвати генетичну пам’ять поколінь, де була вписана державність Київської Русі, Козаччини, національно-визвольних змагань 1917-1920-х років. Після того, як на початку ХХ сторіччя ми втратили державність, нас продовжували упокорювати голодом”.

На її переконання, “трагізм і жорстокість Голодомору у тому, що в найбагатшій на хліб землі, житниці Європи, люди вмирали без шматка хліба, без жменьки зерна”. “Беззаперечними є штучність цього голоду і диявольський цинізм тодішньої влади”, - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО і додала: “Наша шана тим, хто не дожив, і хто не народився, вимірюється не лише помпезністю пам’ятників і меморіалів, а насамперед глибиною нашої пам’яті та щирістю скорботи”.

Вона закликала всіх у хвилину мовчання звернутися до Бога з молитвою за душі тих, хто став жертвою геноциду.

“Наш національний смуток, наша печаль над гігантською братською могилою з кількома мільйонами убієнних голодом співвітчизників – безмежні. І провина усіх живих за таке довге замовчування – пронизує наші серця”, - наголошується у зверненні.

“Голодомор - це великий, страшною, не людською ціною здобутий урок для кожного з нас: бережімо нашу українську державність! Бережімо, як власне життя, як свою душу. Тільки вона є гарантом того, що подібне страхіття, подібна катастрофа не повториться ніколи”, - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.