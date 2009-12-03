Ющенко незадоволений, що генерали скрізь - і в лісі, і на болоті

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що військові звання мають присвоюватись лише у Збройних силах України.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні під час лекції у Військовому інституті Національного університету ім. Тараса Шевченка.

Президент підкреслив, що він вже проводить правові консультації, щоб ініціювати врегулювання даного питання. Водночас глава держави не уточнив, чи йде мова про внесення законопроекту щодо скасування військових звань в інших відомствах, крім ЗСУ.

«Я не є прихильником того, щоб куди не прийшов в Україні… пішов у болото – я маю на увазі водне господарство – генерали, пішов у ліс – з лампасами знайдеш генерала, пішов у митну службу – генерали, пішов у податкову службу – генерали», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він додав, що військові звання мають бути виключно для військових. «І крапка. Все інше це те, що дискредитує місію солдата, місію військового», - сказав В.ЮЩЕНКО.