Янукович скоротив візит до Туреччини у зв`язку зі смертю Кушнарьова

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вирішив скоротити свій офіційний візит до Турецької Республіки у зв`язку зі смертю народного депутата України Євгена КУШНАРЬОВА і повернутися сьогодні до Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам в Анкарі повідомив прес-секретар українського прем`єр-міністра Денис ІВАНЕСКО.

«Прем`єр скорочує офіційний візит у зв`язку зі смертю Кушнарьова», - сказав він.

При цьому прес-секретар відзначив, що В.ЯНУКОВИЧ сьогодні все ж зустрінеться з Президентом Турецької Республіки Ахметом СЕЗЕРОМ, а також з в.о. голови Великих національних зборів Турецької Республіки Ісмаїлом АЛЬПТЕКІНОМ.

Разом з тим Д.ІВАНЕСКО поки що не уточнив часу відбуття прем`єра з Анкари до Києва.