Діти Ющенка просять на Різдво гітару, хом'ячка і дельфіна

Сім’я Президента України завжди з нетерпінням очікує різдвяних свят. Про це Катерина Ющенко розповіла в інтерв’ю «Фактам». При цьому вона зазначила, що Різдво в сім’ї Ющенків – це насамперед релігійне свято.

«Я роблю все можливе, щоб воно не загубилося в метушні ялинок, вогнів і подарунків. Наші дівчатка вже прочитали кілька дитячих Біблій, знають багато молитов. Тарасик теж знає кілька молитов. Мої діти ходять до церкви, відвідують недільні класи, ми разом читаємо Біблію та молимося», – прокоментувала Ющенко релігійне виховання дітей у своїй сім’ї, повідомляєофіційний сайт кандидата в президенти Ющенка.

Катерина Ющенко розповіла, що любить готувати дім до зимових свят: «Уже багато років я збираю різні різдвяні іграшки та сувеніри і щороку в цей час віддаюся приємним передноворічним клопотам – прикрашанню ялинки, купуванню подарунків, зведенню різдвяних вертепів, декоруванню будинку».

Говорячи про подарунки, Катерина Ющенко сказала, що вона віддає перевагу практичним подарункам, а її чоловік – романтичним: «Можливо, позначається моє діаспорне виховання, але довгі роки я вважала, що людям треба дарувати щось практичне. А мій чоловік переконаний: подарунок – це має бути щось особливе, що завжди буде цінним. Я розумію, що він має рацію, проте на свої дні народження наші діти, звісно ж, отримують шкарпетки та нічні сорочки!»

Ющенко розповіла, що на ці Різдвяні свята Софія попросила гітару, а Тарас – хом’ячка. При цьому перша леді зауважила, що найважче знайти подарунок Христинці. «Їй хочеться таких речей, які вона бачила в мріях і фантазіях. Одного разу попросила чарівну кришталеву кулю – як ту, що бачила в казковій книжці. А цього року Христина хоче іграшкового дельфіна, але щоб «зовсім як справжній». Гадаю, нам доведеться обмежитися книгами про дельфінів», – сказала Ющенко.

Також перша леді зазначила, що минулого року одним з прохань Софії до Святого Миколая було допомогти мамі й Україні збудувати дитячу лікарню. «Знаєте, я дуже пишаюся цим її бажанням. І, дякувати Богу, цього року ми почали будувати лікарню, тож у певному сенсі доньчина мрія здійснилася», – відзначила Катерина Ющенко.

При цьому вона підкреслила, що кожного року її сім’я робить подарунки знедоленим дітям. «На мою думку, це просто необхідно, щоб правильно виховувати своїх дітей. Я рада, що в школі, у якій навчаються Христина та Софія, майже весь грудень іде збір подарунків для дитячих будинків, сирітських притулків, закладів для дітей-інвалідів», – сказала перша леді.