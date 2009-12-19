Гриценко знає, як відкрити Україні величезні резерви енергії

Кандидат на пост Президента України, голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО, переконаний, що Україні не слід відмовлятися від атомної енергетики.

Як повідомляє прес-служба кандидата, про це А.ГРИЦЕНКО заявив в ефірі телеканалу «UBC».

«Я проти того, аби відмовлятися від атомної енергетики», - сказав він.

За словами А.ГРИЦЕНКА, атомна енергетика повинна бути в Україні, однак держава має забезпечити її надійність, своєчасну модернізацію та належний догляд. «Усе це закладено у стратегічній енергетичній програмі, виконання якої повністю залежить від уряду», - наголосив кандидат у президенти.

Водночас, крім розвитку та модернізації атомних джерел енергетики А.ГРИЦЕНКО пропонує задіяти усі внутрішні резерви для розвитку української економіки на енергетичних ресурсах.

«Для цього нам потрібна і атомна енергетика, і гідроенергетика, і відновлювальні джерела енергії, які ми ще не освоїли, - вважає кандидат в Президенти. – Також потрібно зменшувати енергоспоживання на одиницю продукції. Це відкриє для України величезні резерви енергії», - підкреслив А.ГРИЦЕНКО.