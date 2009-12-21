Гриценка обурює, що максимальна пенсія перевищує мінімальну у 75 разів

Кандидат на пост Президента України Анатолій ГРИЦЕНКО заявляє про необхідність урівноважити пенсійну систему в Україні.

«Дисбаланс і несправедливість, які існують зараз у пенсійній системі, є неприпустимими», - заявив він на прес-конференції у Білій Церкві, повідомили УНІАН у прес-службі А.ГРИЦЕНКА.

Він повідомив, що сьогодні в Україні максимальна пенсія перевищує мінімальну у 75 разів. “Такого у нас не було ніколи, - сказав А.ГРИЦЕНКО. – Саме тому цю ситуацію треба виправляти рішучими кроками”.

Кандидат у президенти наголосив, що максимальна пенсія не повинна перевищувати мінімальну більш як у 10 разів. “Несправедливо високі пенсії повинні бути знижені, а мінімальні пенсії відповідно збільшені”, - вважає він.

А.ГРИЦЕНКО нагадав, що за радянських часів мінімальна пенсія складала 70 карбованців, а максимальна – 600.

“Пропоную сьогодні скористатися цим забутим досвідом й урівноважити пенсійну систему. Адже таке велике розшарування є неприпустимим”, - резюмував А.ГРИЦЕНКО.