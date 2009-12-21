Експерт: переговори України і Росії щодо ЧФ РФ заходять у глухий кут

Переговори між Україною і Росією щодо контролю переміщень Чорноморського флоту РФ на українській території заходять у глухий кут у зв`язку зі складністю розробки механізму такого контролю.

Про це в інтерв`ю УНІАН повідомив військовий експерт, редактор видання «Флот2017» Дмитро ТИМЧУК, посилаючись на джерела з числа учасників переговорного процесу.

«Парадокс виникає наступний. Угоди (про умови перебування ЧФ РФ в Україні) складені грамотно, як повністю в їх дусі складені і укази Президента України щодо пересування ЧФ і порядку перетину державного кордону України. Але питання полягає в механізмі виконання. Саме його і немає, і в його розробці і полягає вся складність ведення з російською стороною діалогу на цю тему», - повідомило джерело.

Співрозмовник констатує, що з іншими колишніми радянськими республіками, де знаходяться російські війська, у Росії таких проблем не виникає, оскільки в двосторонніх угодах про перебування російських військ на території цих країн всі питання врегульовані, весь механізм чітко розписаний.

«В українсько-російських же угодах є лише базові моменти. І ось саме деталі розписати «заднім числом» виявляється вельми проблематичним», - пояснив Д.ТИМЧУК.

За словами учасника переговорного процесу, переговори ускладнюються ще й тим, що всі пропозиції України змінити докорінно ситуацію і лише привести її до вимог угод, російська сторона з невідомої причини сприймає як якісь недружні кроки по відношенню до Росії.

Проте, за словами джерела, Київ під час останніх переговорів запропонував вихід – якщо українські ініціативи не підходять, хай Росія сама запропонує механізм такого контролю над ЧФ РФ.

«У зв`язку із заявами російської сторони про те, що Україна ухвалює рішення в односторонньому порядку, і намагається за допомогою «драконових» методів регулювати діяльність Чорноморського Флоту РФ на своїй території, в ході останніх переговорів МЗС України запропонував Росії надати своє бачення механізму узгодження переміщення транспортних засобів ЧФ територією України. Ми хочемо бачити позицію російської сторони – як вона розуміє виконання вимог, які закладені в Угоді. Тим більше, що в законодавстві Російської Федерації норми переміщення техніки і озброєння практично ідентичні аналогічним вимогам в українському законодавстві», - розповів учасник переговорного процесу.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня у Москві перший заступник міністра закордонних справ України Володимир ХАНДОГІЙ і заступник міністра закордонних справ РФ Григорій КАРАСІН провели політичні консультації, у тому числі з питання перебування Чорноморського флоту РФ на території України.

Сторони висловилися за проведення додаткових консультацій з метою пошуку шляхів вирішення проблемних питань діяльності ЧФ РФ на експертному рівні, у першу чергу в рамках Підкомісії з питань функціонування ЧФ РФ і його перебування на території України.

Чергове засідання Підкомісії заплановане на весну 2010 року, повідомили в МЗС.