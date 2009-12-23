В Януковичеві побачили реінкарнацію Брежнєва, в Тимошенко - Катерини II

У разі перемоги на виборах Президента України Юлії ТИМОШЕНКО політична ситуація буде більш-менш стабільною, але в економічному плані варто очікувати переділу власності й зникнення з інформаційного простору деяких нинішніх олігархів, які перейдуть у розряд «ворогів народу».

Про це сьогодні на прес-конференції в Харкові сказав директор Інституту Горшеніна політолог Кость БОНДАРЕНКО, посилаючись на «футуристичні прогнози», зроблені на спільному семінарі Інституту Горшеніна й газети «Левый берег». Про це повідомили УНІАН у прес-службі Інституту Горшеніна.

Характеризуючи можливі наслідки президентських виборів, К.БОНДАРЕНКО сказав: «Тиждень тому провели семінар, присвячений деяким футуристичним прогнозам. Хотілося б відзначити декілька тез. У разі перемоги Ю.ТИМОШЕНКО можна говорити про більш-менш стабільну ситуацію в країні в політичному плані. Але в економічному плані - варто очікувати переділу власності й зникнення з інформаційного простору деяких нинішніх олігархів, які перейдуть у розряд «ворогів народу». У відносинах із Росією та Заходом спостерігатиметься паритет. Уряд переважно складатиметься з технічних міністрів – у тому числі й технічного прем`єр-міністра. Виконавча влада перебуватиме в ручному управлінні Президента Ю.ТИМОШЕНКО».

Згідно з прогнозами, озвученими експертом, «перемога В.ЯНУКОВИЧА напевно призведе до конфлікту між Президентом і прем`єром (яким залишатиметься невизначено тривалий час Ю.ТИМОШЕНКО). Це, швидше за все, виллється в дострокові парламентські вибори».

Проводячи історичні паралелі, К.БОНДАРЕНКО зазначив, що Ю.ТИМОШЕНКО сприймається сьогодні як якась реінкарнація Катерини Другої, а Віктор ЯНУКОВИЧ – як аналог Леоніда Ілліча Брежнєва. «Країні запропоновано вибір між двома історичними персонажами, а не між двома українськими політиками», - вважає політолог.