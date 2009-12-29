Південна Корея має намір постачати ядерні реактори до України й Туреччини

Південнокорейська державна компанія Korea Electric Power Corp. (КЕРСО) має намір постачати ядерні реактори до України й Туреччини. Згідно з оприлюдненою заявою КЕРСО, нині компанія веде переговори про постачання двох ядерних реакторів до Туреччини і можливу участь у тендері на будівництво кількох ядерних реакторів в Україні, передає Reuters.

Крім того, раніше компанія повідомила про укладені договори на будівництво і експлуатацію протягом 60 років чотирьох ядерних реакторів для ОАЕ, в рамках якого КЕРСО заробить близько 40 млрд дол.

У заяві компанії наголошується, що пріоритетними ринками для себе вона вважає ОАЕ, Туреччину, Китай і Йорданію, але також стежить і за іншими країнами, які, як очікується, займуться проектами в ядерній енергетиці в середньостроковій перспективі, - Індією, ПАР і Індонезією.

27 грудня, нагадує РосБізнесКонсалтинг, КЕРСО виграла тендер на будівництво реакторів для ОАЕ вартістю 40 млрд дол. - контракт найбільший за всю історію угод в енергетичному секторі на Близькому Сході і один з найбільших у світі. Суперником південнокорейського консорціуму в міжнародному тендері виступала група європейських компаній, серед яких General Electric, Samsung, Areva і Total.

За даними уряду Південної Кореї, завдяки договору з ОАЕ Південна Корея вийшла на шосте місце в світі з експорту у сфері ядерної енергії після США, Франції, Росії, Канади і Японії.