У Януковича вже замахнулися на відрив до 17% у другому турі

У Партії регіонів прогнозують, що в другому турі президентських виборів Віктор ЯНУКОВИЧ набере на 15-17% голосів більше, ніж Юлія ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови Партії регіонів Борис КОЛЕСНІКОВ сьогодні на брифінгу в Києві.

«Якщо ми говоримо про соціологію, то жодний з експертів не дає нам менше ніж досягнутий результат у першому турі», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

Він додав, що у загальних цифрах ця перевага становить 15-17%.

«У нас немає сумнівів у правильності вибору українців і результаті», - підкреслив народний депутат.

Б.КОЛЕСНІКОВ також висловив думку, що соціологи, які проводили Національний екзит-пол, результати якого значно відрізняються від даних інших екзит-полів, а також від наявних результатів підрахунку голосів, значно підірвали свою репутацію і професійний імідж.

«Не можна продавати осетрину другої свіжості, причому на світовому ринку», - зауважив Б.КОЛЕСНІКОВ, додавши, що «таку страву приготувала українцям чинна влада».