Компартія: угруповання кримінального капіталу легітимізують рейдерство

Лідер фракції КПУ у Верховній Раді Петро СИМОНЕНКО сумнівається, що завтрашнє позачергове засідання парламенту скликано з метою забезпечення законності і порядку під час проведення другого туру виборів Президента.

Про це повідомили УНІАН в прес-службі Комуністичної партії України.

За словами П.СИМОНЕНКА, “завтра угруповання кримінального капіталу через Верховну Раду будуть розглядати не питання забезпечення законності і порядку під час проведення другого туру виборів і оголошення офіційних результатів, не розглядати питання, як забезпечити цивілізовану передачу влади, а будуть намагатися легітимізувати свої рейдерські атаки на державні структури, захоплення судів, міліції, прокуратури тощо”.

П.СИМОНЕНКО зазначив, що “спроби захоплення поліграфічного комбінату “Україна”, боротьба за контроль над міліцією, судами, прокуратурою, центральними та місцевими органами виконавчої влади та управління з метою використання поліцейсько-адміністративного ресурсу під час другого туру президентських виборів - це жахливе обличчя тих, хто всі останні роки перебував і дотепер знаходиться біля керма держави”.

Він наголосив, що саме “брудною та брутальною боротьбою за владу і гроші, а не турботою про закон та право українського народу на вільне волевиявлення, викликане позачергове засідання Верховної Ради”.