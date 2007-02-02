Сьогодні опублікували Закон про Кабмін

Закон “Про Кабінет Міністрів України” опубліковано у сьогоднішніх номерах парламентської газети “Голос України” та газети центральних органів виконавчої влади “Урядовий кур’єр”. Під документом стоїть підпис голови Верховної Ради України Олександра МОРОЗА, датований 21 грудня. Таким чином, закон офіційно набув чинності.

Учора, 1 лютого, заступник глави Секретаріату Президента України Ігор ПУКШИН заявив, що у Секретаріаті Президента не визнаватимуть легітимність Закону «Про Кабінет Міністрів України» і підготували подання до Конституційного Суду зі статусом першочергового.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 21 грудня 2006 року прийняла урядовий варіант Закону України «Про Кабінет Міністрів України», відхиливши законопроект про уряд, поданий Президентом.

11 січня 2007 р. В.ЮЩЕНКО повернув зі своїми пропозиціями для повторного розгляду Верховною Радою Закон про Кабмін.

12 січня Верховна Рада подолала вето на закон про Кабмін. Парламент не підтримав жодної з 42-х пропозицій Президента до цього закону.

В.ЮЩЕНКО 19 січня повернув зі своїми пропозиціями для повторного розгляду Верховною Радою Закон «Про Кабінет Міністрів України» відповідно до частини другої статті 94 Конституції України.