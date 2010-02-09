Аваков подав у відставку, бо «не хоче брати участі у мильній опері»

Голова Харківської обласної державної адміністрації Арсен АВАКОВ подав у відставку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.АВАКОВ повідомив сьогодні на брифінгу, відзначивши, що відповідну заяву він написав на ім’я Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

За словами А.АВАКОВА, він ще не отримав на руки указу Президента про свою відставку і не хоче брати участі у цій "мильній опері".

А.АВАКОВ повідомив, що виконання обов’язків голови Харківської облдержадміністрації покладено на першого заступника губернатора Володимира БАБАЄВА.

Довідка УНІАН. 3 лютого Харківська облрада на 53-й сесії висловила недовіру голові облдержадміністрації А.АВАКОВУ. Питання про недовіру губернатору було внесене фракціями Партії регіонів і Комуністичної партії. За це рішення проголосували 105 депутатів із 107 присутніх (в облраді 150 депутатів). На сесії депутати не заслуховували звіт губернатора.

Своє рішення вони мотивували, зокрема, тим, що А.АВАКОВ використовував адміністративний ресурс під час виборів Президента України.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО 5 лютого 2010 р. підписав указ «Про відставку голови Харківської обласної державної адміністрації»: «Відповідно до частини десятої статті 118 Конституції України прийняти відставку голови Харківської обласної державної адміністрації АВАКОВА Арсена Борисовича».

Того ж дня після виходу указу № 116/2010 А.АВАКОВ заявив, що вважає його незаконним, уточнивши пізніше, що «з високою вірогідністю» подасть у відставку після того як отримає документ на руки. А.АВАКОВ повідомив, що не подавав заяви про відставку.

За інформацією заступника голови Харківської облдержадміністрації Сергія СТОРОЖЕНКА, станом на 8 лютого А.АВАКОВ не отримував оригіналу указу Президент України про «прийняття відставки».

9 лютого Президент України В.ЮЩЕНКО змінив формулювання в тексті указу про відставку голови Харківської облдержадміністрації А.АВАКОВА.

На офіційному сайті глави держави з’явилася нова редакція указу № 116/2010: «Відповідно до частини дев’ятої статті 118 Конституції України звільнити АВАКОВА Арсена Борисовича з посади голови Харківської обласної державної адміністрації».