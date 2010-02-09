Патріарх Кирил: усі вірні чада РПЦ мають молитися за Україну

Глава Російської православної церкви, Патріарх Московський і всієї Русі Кирил сподівається, що після президентських виборів в Україні закінчиться «період потрясінь і нестабільності».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Патріарха Кирила, про це йдеться у його зверненні до народу України.

«Ваш вибір відбувся. Сподіваюся, що разом із минулим голосуванням поступово піде в історію період потрясінь і нестабільності. Настає час переходити від слів до справи. І тим, хто підтримав кандидата, що переміг, і тим, хто зробив інший вибір, належить пліч-о-пліч трудитися заради гідного облаштування життя країни і народу», - йдеться у зверненні.

«На новообраного Президента зараз покладаються чималі надії. Але Україні належить пройти дуже нелегкий шлях. Країна довгий час перебуває у складному політичному і економічному стані. Тому всі вірні чада Російської православної церкви повинні сьогодні молитися за Україну. Хай наша спільна молитва допоможе нашим братам і сестрам подолати випробування, що випали на їх долю», - йдеться у документі.

На думку Кирила, більш за все майбутнє України залежить від самих її громадян.

«Жодна країна світу не має права вказувати вам, що робити і як жити. Переконаний, що стародавній Київ і в цілому Україна завжди перебуватимуть найважливішим центром східно-християнського світу, відкритим до співпраці з усіма ближніми і далекими, особливо з народами, які скріплені спільною історією і спільною вірою», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ під час телефонної розмови привітав Віктора ЯНУКОВИЧА з успіхом на виборах Президента України.