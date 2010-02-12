З Москви Тимошенко натякнули: краще не наполягати на перерахунку голосів

Голова Центральної виборчої комісії Російської Федерації Володимир ЧУРОВ упевнений, що в разі перерахунку голосів виборців на виборах Президента України розрив між переможцем і переможеним збільшиться.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це В.ЧУРОВ заявив сьогодні на прес-конференції в Москві.

«При перерахунку голосів і розгляді бюлетенів, визнаних комісіями недійсними, швидше за все, розрив між переможцем і переможеним збільшиться», - сказав В.ЧУРОВ.

Він зазначив, що в ході другого туру виборів в Україні було виявлено таку особливість: на деяких дільницях була достатньо велика кількість бюлетенів, визнаних недійсними.

За словами В.ЧУРОВА, йдеться про 10 і більше відсотків бюлетенів, які були визнані недійсними. «Це дуже великий відсоток», - підкреслив він.

Водночас В.ЧУРОВ зазначив, що в регіонах, де перемогла Ю.ТИМОШЕНКО, таких дільниць зафіксовано 38, а в регіонах, де переміг В.ЯНУКОВИЧ – 48.

Також, за його словами, було зафіксовано 14 дільниць із подібними «особливостями» в Києві та Київській області.

В.ЧУРОВ підкреслив, що загальне число дільниць із великою кількістю недійсних бюлетенів становить менше 100 з усіх 33 тис. виборчих дільниць в Україні, причому більшість у регіонах, де переміг В.ЯНУКОВИЧ.

«Такий прецедент був у Румунії, коли за скаргою кандидата, який програв, був перерахунок бюлетенів і результат переможця збільшився», - сказав В.ЧУРОВ.