Турчинов: це дуже важливо – хто об’єктивно переміг

Керівник Центрального виборчого штабу кандидата у президенти Юлії ТИМОШЕНКО Олександр ТУРЧИНОВ наполягає на необхідності перерахунку голосів виборців.

Як ідеться у переданій агентству УНІАН заяві О.ТУРЧИНОВА, “Віктор ЯНУКОВИЧ, Партія регіонів, користуючись своєю більшістю у Центральній виборчій комісії, усе роблять для того, щоб приховати масштабні фальсифікації, які відбулися під час останнього туру виборів Президента, і якомога швидше підбити результати виборів”.

Штаб Ю.ТИМОШЕНКО, зазначає О.ТУРЧИНОВ, вимагає провести перерахунок голосів по 1200 дільницям, відповідно до яких подані скарги. “Ми діємо виключно у межах Конституції і закону. Скарги були подані в окружні комісії, зараз скарги передаються в Центральну виборчу комісію, яка пробує, ще раз підкреслюю, користуючись більшістю членів, які контролюються Партією регіонів, за формальними ознаками не розглядати ці питання. Але мені здається, що дуже важливо Україні знати, легітимно чи нелегітимно обраний ЯНУКОВИЧ. І в першу чергу, це треба самому ЯНУКОВИЧУ для того, щоб переконати Україну у своїй легітимності, тому що він, нагадаю, переміг тільки у 10 адміністративних одиницях, у той же час як Юлія ТИМОШЕНКО отримала більшість в 17 адміністративних одиницях”, - заявив перший віце-прем’єр.

На його переконання, “це дуже важливо – хто об’єктивно переміг. Для цього треба просто провести перерахунок голосів. Без якихось політичних, заангажованих заяв, без якогось тиску вулиці, наметів і якихось соціальних негараздів. Просто у межах Конституції, у межах виборчого закону провести перерахунок голосів. І ми саме з цією заявою звернулися не тільки до Центральної виборчої комісії, а й до штабу Віктора ЯНУКОВИЧА. Спочатку вони дали згоду (але ж це було тільки публічно) провести перерахунок і в Західній Україні. Ми підтримали цю пропозицію: давайте, в Західній Україні, в будь-якому регіоні, де перемогла Юлія ТИМОШЕНКО, ми готові разом з вами провести перерахунок усіх бюлетенів, які знаходяться у виборчих комісіях. У той же час не блокуйте можливість пересвідчитися в результатах, які реально отримані в Донецькій, Луганській, інших областях”.

“Я можу навести приклад. Ми змогли, незважаючи на опір, провести перерахунок тільки в 7 дільницях, і в цих дільницях від 5% до 8% було сфальсифіковано голосів на користь Віктора ЯНУКОВИЧА”, - додав О.ТУРЧИНОВ.

Він висловив переконання, що Україна повинна мати Президента, якого обрала чесно, за якого реально проголосували наші громадяни.