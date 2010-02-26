Литвин вважає, що Янукович і Тимошенко мають зціпити зуби і говорити

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає за доцільне проведення зустрічі між новообраним Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ та Прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО.

Про це він сьогодні заявив в інтерв’ю телеканалу “Рада”.

За словами В.ЛИТИНА, під час сьогоднішньої його зустрічі з главою держави не обговорювалося питання щодо можливої зустрічі Президента та прем’єра. “Це питання не обговорювалося. Але якщо б питали моєї думки, моєї точки зору з цього приводу, я вважав би, що така зустріч має відбутись”, - сказав голова ВР. В.ЛИТВИН пояснив свою точку зору тим, що Ю.ТИМОШЕНКО є чинним главою уряду і вони спільно з новим главою держави мають розуміти свою спільну відповідальність за долю країни. “Через це має бути розмова - подобається це чи не подобається. Але треба зціпити зуби і говорити про те, що є нагальним для країни, а не те, що є чутливим для політиків, державних діячів”, - сказав В.ЛИТВИН.