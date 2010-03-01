Тимошенко і Турчинов чекають "відмашки", щоб звільнити свої кабінети?
12:38, 01 березня 2010Політика
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Кириленко знає, що в.о. вони не будуть
|Іван КИРИЛЕНКО
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.
«У мене було спілкування з Юлією Володимирівною, і уряд готовий одразу, як тільки відбудеться позитивне голосування по відставці, звільнити свої кабінети, я маю на увазі керівництво – ТИМОШЕНКО Юлію Володимирівну і ТУРЧИНОВА Олександра Валентиновича», - сказав І.КИРИЛЕНКО.
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