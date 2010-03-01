Тимошенко і Турчинов чекають "відмашки", щоб звільнити свої кабінети?

Лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО заявляє, що в разі відставки уряду виконання обов’язків прем’єра буде покладене на одного з віце-прем’єрів, а прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО та перший віце-прем’єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ одразу ж покинуть свої робочі кабінети.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

«У мене було спілкування з Юлією Володимирівною, і уряд готовий одразу, як тільки відбудеться позитивне голосування по відставці, звільнити свої кабінети, я маю на увазі керівництво – ТИМОШЕНКО Юлію Володимирівну і ТУРЧИНОВА Олександра Валентиновича», - сказав І.КИРИЛЕНКО.