Тимошенко пообіцяла, що сьогодні гольф і теніс для Януковича закінчуються

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що після відставки уряду перейде в опозицію і формуватиме об’єднану демократичну команду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила, виступаючи сьогодні у парламенті.

«Якщо буде проголосовано відставку уряду, в ту ж хвилину наш уряд, наша політична сила перейде в опозицію і буде чітко в опозиції формувати об’єднану демократичну команду», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр наголосила, що саме в опозиції її політична команда буде протистояти антиукраїнським та антидемократичним діям команди Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

«Ми захистимо Україну від цієї нової біди, яка прийшла, захистимо надійно, і якщо В.ЯНУКОВИЧ думає, що він буде вже через тиждень спокійно грати у гольф і теніс, а його оточення буде роздирати втихаря стратегічну власність держави, то можу сказати, що сьогодні його гольф і теніс завершується і він буде кожен день звітувати перед країною, перед опозицією. Кожного дня ми будемо тримати руку на пульсі», - заявила вона.