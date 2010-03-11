Азаров не думає, що тугий гаманець - підстава звинувачувати Хорошковського

Новому главі Служби безпеки України Валерію ХОРОШКОВСЬКОМУ треба буде розділити свій бізнес і роботу в державному органі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу для преси повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

М.АЗАРОВ не погодився з негативною оцінкою журналістів щодо призначення В.ХОРОШКОВСЬКОГО на посаду голови СБУ. «Стан його (В.ХОРОШКОВСЬКОГО – УНІАН) гаманця не є звинуваченням на його адресу», - сказав М.АЗАРОВ. При цьому він підкреслив, що В.ХОРОШКОВСЬКИЙ має розділити свій бізнес і роботу на посаді голови СБУ.