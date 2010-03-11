Азаров не думає, що тугий гаманець - підстава звинувачувати Хорошковського
13:48, 11 березня 2010Політика
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Але роботу і бізнес розділити доведеться...
|Микола Азаров
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу для преси повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.
М.АЗАРОВ не погодився з негативною оцінкою журналістів щодо призначення В.ХОРОШКОВСЬКОГО на посаду голови СБУ. «Стан його (В.ХОРОШКОВСЬКОГО – УНІАН) гаманця не є звинуваченням на його адресу», - сказав М.АЗАРОВ. При цьому він підкреслив, що В.ХОРОШКОВСЬКИЙ має розділити свій бізнес і роботу на посаді голови СБУ.
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