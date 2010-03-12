Кримська влада намагається не пустити американських дипломатів

Питання про відкриття в Сімферополі дипломатичного представництва Сполучених Штатів Америки поки не вирішено у Вашингтоні, заявив Надзвичайний і Повноважний посол США в Україні Джон ТЕФФТ.

Як передає кореспондент УНІАН, учора в Сімферополі він повідомив журналістам: «Це питання знаходиться в стадії подальшого розгляду. Обговорення триває, задіяно багато факторів, включаючи необхідне фінансування».

Перший віце-спікер кримського парламенту Григорій ІОФФЕ після зустрічі з Дж.ТЕФФТОМ, відповідаючи на запитання журналістів, заявив, що питання про відкриття диппредставництва США поки що не стоїть.

«Коли питання буде переглянуто американською стороною, будуть дотримані всі формальності, будуть якісь відносини, пов`язані з центральною владою, обов`язково - з владою автономії, тоді це буде актуально», - сказав Г.ІОФФЕ.

Довідка. Україна і США в грудні 2008 року підписали Хартію про стратегічне партнерство. В рамках угоди Україна дала згоду на відкриття дипломатичного представництва США в Сімферополі з штатом, що складається з одного або двох дипломатів. Проте спікер Верховної ради Криму Анатолій Гриценко зажадав погодження відкриття представництва з керівництвом автономної республіки.

На початку 2009 р. прихильники Партії регіонів і Російського блоку провели біля парламенту антиамериканські мітинги. 18 лютого Верховна рада Криму звернулася до президента України, прем`єр-міністра і спікера Верховної Ради із закликом відмовитися від планів відкрити в Сімферополі дипломатичне представництво США.

"Представництво США, якщо воно буде відкрито, не допоможе нам розвивати економіку або соціальну сферу. Воно тільки спостерігатиме за Чорноморським флотом РФ, провокуватиме в Криму міжнаціональні розбрати і чвари", - заявив з трибуни Верховної Ради Криму один з авторів звернення.