Тігіпко має надію, що Цушко уважно слухатиме і якихось речей навчиться

Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО вважає, що не потрібно драматизувати ситуацію з призначенням Василя ЦУШКА на посаду міністра економіки.

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

С.ТІГІПКО зазначив, що склад Міністерства економіки дуже сильний, а В.ЦУШКО чудово впорається з адміністративною і управлінською роботою в міністерстві.

«Ви маємо добре розуміти, що міністр - це політичне призначення. Міністр - це не завжди має бути суперфахівець. Перш за все - це адміністратор», - заявив С.ТІГІПКО.

«Я можу сказати, що Міністерство економіки сьогодні дуже професійне. З багатьма людьми я ще працював, коли був міністром – дуже професійні кадри. Це запорука того, що в Кабміні є сильне міністерство. ЦУШКО, я впевнений, буде сильним адміністратором. Він знає, що таке міністерство, що таке обладміністрації. Як адміністратор він впорається. Все решта - уважно слухатиме фахівців, навчиться якимсь речам», - сказав С.ТІГІПКО.

При цьому він нагадав, що В.ЦУШКО багатьох років працював у профільних комітетах Верховної Ради. «В цілому ситуацію він досить непогано розуміє», - вважає С.ТІГІПКО.