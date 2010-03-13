Другу хвилю кризи в Україні може спричинити проблема з держбюджетом?

Друга хвиля кризи в Україні не є неминучою, проте її ймовірність не виключається через ситуацію з державним бюджетом.

Таку думку в інтерв’ю газеті "Дзеркало тижня" (№10 (790) від 13 - 19 березня 2010 р.) висловив екс-міністр фінансів, голова правління «Дочернего банка Сбербанка России» Ігор ЮШКО.

На думку банкіра, малоймовірно, що нову серію кризових явищ у вітчизняній економіці спровокують зовнішні елементи - з Європи або Азії. «Не вважаю, що друга хвиля кризи є неминучою. Але, на жаль, вона можлива. І головне питання - не «грецький» чинник або перегріта економіка Китаю, а проблема бюджету України, точніше, бюджетної політики. Бюджетна політика системно впливає на все економічне життя країни. Тому від її якості буде дуже багато що залежати», - відзначив І.ЮШКО.

Також банкір додав, що проблемна заборгованість не становить значної загрози для банківської системи: «Банки вже живуть із цією проблемою. Їм вже нікуди діватися». У той же час він підкреслив, що «банківська система далека від формування справедливого рівня резервів».