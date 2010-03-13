Міністр фінансів: дефіцит Пенсійного фонду - 29,8 мільярдів

Не зважаючи на дефіцит Пенсійного фонду України, який на кінець першого кварталу становить майже 30 млрд. гривень, уряд не допустить збою по соціальних виплатах.

Про це сьогодні на брифінгу заявив міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО.

«Дефіцит на кінець першого кварталу по Пенсійному фонду 29,8 млрд. грн.», - заявив міністр.

При цьому він зазначив, що приступаючи до роботи міністра, маючи багаторічний досвід роботи у фінансовій сфері, не очікував, що фінансова система перебуває «в такому жахливому стані». Водночас міністр запевнив, що уряд прикладе всіх зусиль для того, щоб всі соціальні виплати проводилися у встановлені терміни і в повному обсязі.

«Мінфін забезпечить в повному обсязі фінансування всіх соціальних витрат, як це доручив Президент України Віктор Федорович ЯНУКОВИЧ. Ми не допустимо ніяких зривів в системі державних фінансів, і наші громадяни завжди своєчасно одержуватимуть зарплати і пенсії. Це справа честі для уряду України і Міністерства фінансів», - заявив Ф.ЯРОШЕНКО.