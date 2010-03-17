У Балоги бачать, що Табачник повертає «телефонне право»

Народний депутат, заступник голови партії “Єдиний Центр” Леся ОРОБЕЦЬ вважає, що модернізація зовнішнього незалежного оцінювання випускників шкіл “мовою ТАБАЧНИКА” означає відмову від рівного доступу до освіти.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

«Незалежне оцінювання не потребує кулуарної модернізації за три місяці до вступної кампанії. Надто передбачуваними є напрям, зміст і мотивація подібних змін, орієнтованих на відновлення «телефонного права» в освіті», – заявила Л.ОРОБЕЦЬ, коментуючи заяву міністра освіти та науки Дмитра ТАБАЧНИКА щодо потреби у невідкладній «модернізації ЗНО».

«Проблема навіть не в одіозності постаті новопризначеного міністра освіти і науки, а в очевидності його намірів. Модернізація ЗНО мовою ТАБАЧНИКА означає відмову від його обов’язкового характеру, а отже, й рівного доступу громадян до вищої освіти», - зауважила Л.ОРОБЕЦЬ.

За її словами, подібний підхід в умовах підтримки громадянами ЗНО має на меті каструвати нововведення і вихолостити його суть, дискредитувавши ідею незалежного оцінювання. «Після такого хірургічного втручання, здійсненого тишком-нишком, похапцем і наосліп, можна ставити хрест на освітній реформі загалом», - запевнила депутат.

При цьому, за словами Л.ОРОБЕЦЬ, ніхто з експертів нинішню модель ЗНО не вважає ідеальною. «Впродовж останніх років порядок тестування уже двічі змінювався. Але щоразу до початку нового навчального року, професійно і публічно. Якщо нове керівництво Міносвіти бачить сенс у внесенні змін до моделі ЗНО, жоден експерт не заперечуватиме проти такої корекції в разі неполітичного, вдумливого, зваженого й обґрунтованого підходу до проблеми. Будь-який поспіх або кулуарна політизація у цій справі не лише завдадуть непоправної шкоди освіті, але й провокуватимуть нові хвилі невдоволення діями уряду», - сказала Л.ОРОБЕЦЬ.