Коаліція хоче виборів до місцевих рад уже восени

Коаліція не підтримає пропозицію щодо проведення виборів до місцевих органів влади у 2011 році.

Про це заявив член фракції Блоку Литвина Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ в ефірі «5-го каналу» в неділю.

«Я думаю, що правляча коаліція не підтримає проект Миколи ТОМЕНКА про те, щоб місцеві вибори відбулися у 2011 році. Я гадаю, такої підтримки не буде», - сказав він.

О.ЗАРУБІНСЬКИЙ наголосив, що за всіма оцінками і аналізами, ці вибори обов’язково відбудуться в 2010 році.

Народний депутат зауважив, що вже на сьогодні зареєстровано у Верховній Раді кілька проектів постанов про проведення виборів до місцевих рад. Зокрема, щодо проведення виборів 31 жовтня або 7 листопада 2010 року. «Тому я думаю, що вибори восени відбудуться», - сказав він.