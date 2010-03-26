Азаров: ми - за перегляд контракту, але зайвий газ Україні не потрібен

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що Україна купуватиме в Росії газу стільки, скільки буде необхідно для внутрішнього споживання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

«Ми купуватимемо газу стільки, скільки нам необхідно для того, щоб були запаси газу на зиму в газосховищах, для того, щоб ми забезпечили роботу свого народного господарства, нашої економіки. Все, нам зайвий газ не потрібний. І так робить будь-який нормальний покупець, якщо йдеться про ринок», - сказав М.АЗАРОВ, відповідаючи на запитання, до якого обсягу може бути збільшена закупівля газу, щоб забезпечити зниження ціни на нього.

«Ми за те, щоб переглянути контракт (про закупівлю газу – УНІАН), і контракт має відповідати ринковим умовам, насамперед. І тут ми покупці – ми повинні формувати свій запит на цей товар. Звісно, ми маємо враховувати інтереси російської сторони. Тобто, мають бути передбачуваність, надійність тощо», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він вкотре критично оцінив контракти на постачання газу, підписані в січні 2009 року, зокрема те, що Україна взяла на себе зобов`язання купувати газ в обсягах, які перевищують потребу в газі.

«Криза була в країні, про які величезні обсяги газу можна було домовлятися», - сказав М.АЗАРОВ.

Нагадаємо, 25 березня голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР під час зустрічі з М.АЗАРОВИМ у Москві заявив, що ціна російського газу для України залежатиме також від обсягів його закупівлі.

Довідка УНІАН. 19 січня 2009 року ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали два контракти:

- купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік;

- про обсяги та умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік.

Згідно з контрактом від 19 січня 2009 року, Україна мала купити в "Газпрому" 40 млрд. куб. м газу минулого року, але через кризу зменшила закупівлі. Також 24 листопада 2009 року ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали доповнення до контракту купівлі-продажу природного газу, відповідно до яких річна контрактна кількість газу на 2010 рік встановлена в обсязі 33,75 млрд. куб. м.