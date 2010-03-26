Запорізькі комуністи шифруються, де поставлять Сталіна

Запорізька мерія не виділяла Комуністичній партії України землю для встановлення пам`ятника Сталіну.

Як повідомив УНІАН Сергій ГЛАДЧЕНКО - заступник мера Запоріжжя, що опікується земельними питаннями, "ніякого офіційного звернення - заяви щодо виділення землі для спорудження пам`ятника Й.Сталіну на території Запоріжжя, в мерію не надходило. Відповідно - міська земля не виділялася".

Водночас С.ГЛАДЧЕНКО відзначив, що для реалізації проекту Запорізького обкому КПУ необхідності у рішенні про виділення землі немає.

"Це може бути не пам`ятник, а об`єкт малої архітектурної форми, і як такий його може бути встановлено не на землях громади, а на ділянці, що перебуває, наприклад, у приватній власності", - повідомив С.ГЛАДЧЕНКО.

У Запорізькому обкомі КПУ використовування саме такої схеми спорудження "пам`ятника Й.Сталіну" підтвердили.

Як повідомив УНІАН секретар Запорізького обкому КПУ Олександр ЗУБЧЕВСЬКИЙ, "установка пам`ятника проводитиметься у рамках Конституції і законів України, а рішення про виділення земельної ділянки нам для цього не знадобиться".

За неофіційними даними, силумінову напівфігуру Й.Сталіна на червоному граніті планується встановити на прилеглій території Запорізького обкому КПУ.

Офіційних даних про місце розміщення пам`ятника Запорізький обком КПУ не надає.

Як повідомляв УНІАН, до 9 травня 2010 р. Запорізький обком КПУ має намір встановити у Запоріжжі перший за часів незалежності України пам`ятник Сталіну.

За словами секретаря Запорізького обкому КПУ Олександра ЗУБЧЕВСЬКОГО, "пам`ятник Й.Сталіну - генералісимусу, під керівництвом якого була отримана велика перемога над німецько-фашистськими загарбниками" буде встановлено в Запоріжжі напередодні 9 травня на прохання ветеранів Великої вітчизняної війни і учасників бойових дій 1941-1945 рр.

Напівфігуру Й.Сталіна з силуміну виготовляє київський художник, імені якого комуністи не називають, відзначаючи лише, що скульптор - прибічник ідей КПУ і тому частину робіт виконує безкоштовно. Для установки пам`ятника зібрано 35 тис. грн. За словами О.ЗУБЧЕВСЬКОГО, це значна частина необхідної суми.