Депутатка з БЮТ пояснила, чому не пішла до опозиційного уряду

Народний депутат України від БЮТ Наталія КОРОЛЕВСЬКА головною причиною того, чому вона не увійшла до опозиційного уряду, назвала бажання працювати там, де вона найбільш ефективна в даний момент – в Комітеті Верховної Ради України.

Так голова парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва відповіла на питання Дмитра ВИДРІНА, «чому вона не очолила опозиційний уряд», в ефірі передачі «Шустер Live». Про це УНІАН повідомили у прес-службі комітету ВР.

«Людина має працювати там, де вона може бути максимально ефективною, – сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА. – Тому при формуванні опозиційного уряду я зробила такий самий вибір, як і кілька років тому, коли формувався діючий уряд – я вирішила залишитися в парламентському комітеті».

За її словами, зараз, коли запущено механізм реформ, узятися за іншу справу, не довівши до кінця першу, було б як мінімум нелогічно.

«Сьогодні, як ми знаємо, вже підготовлена велика кількість законопроектів, які проходять через парламент, налагоджено діалог з представниками промисловості та з бізнесу. І «розірватися» на все, щоб бути скрізь, кинувши на півдорозі почате, я вважаю неправильно», – сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Як повідомляв УНІАН, 31 березня прем`єр-міністр опозиційного уряду, народний депутат від БЮТ Сергій СОБОЛЄВ обнародував склад опозиційного уряду, до якого увійшли 18 депутатів із фракцій БЮТ і НУ-НС.